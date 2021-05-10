د.صديق تاور يترأس اجتماع لجنة متابعة قضايا مناطق حقول البترول





رأس عضو مجلس السيادة الانتقالي الدكتور صديق تاور بالقصر الجمهوري اليوم، اجتماع لجنة متابعة قضايا مناطق حقول البترول والمحافظة على أمنها واستقرارها.

وقال المهندس جادين عبيد وزير الطاقة والنفط ،في تصريح صحافي، إن الاجتماع استعرض التحديات التي تواجه إنتاج البترول في الحقول بجانب التركيز على التنمية المجتمعية والأثر البيئي لصناعة النفط في هذه المناطق.

وأضاف أن الاجتماع أمّن على الآلية الرباعية التي تضم الوزارة والشركات وحكومة الولاية والمجتمع المدني، وضرورة تفعيلها للوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع.

ولفت إلى أن الاجتماع دعا إلى التحرك السريع لتلافي الأحداث التي تعرضت لها حقول البترول، مبيناً أنه تم احتواؤها ومعالجتها بوضع برامج خدمية واجتماعية، مضيفا أن هناك جهات سياسية تسعى لعرقلة تقدم وتنمية البلاد.

وأوضح المهندس جادين أنه تم وضع مصفوفة خدمية تنموية سيتم تنفيذها عقب عطلة العيد ومعالجة مشكلة العمالة المؤقتة بالحقول، مؤكدا حرص الوزارة على إلزام الشركات العاملة في مجال البترول لإنفاذ مشروعات تنموية في المنطقة.

من جانبه قال اللواء (م) فضل الله برمة ناصر ممثل أهالي مناطق البترول، إن الاجتماع أكد أهمية المحافظة على حقول البترول باعتبارها ثروة قومية ومعالجة المشاكل المتعلقة بالتنمية والبيئة.

وعبر عن أسفه لعملية التخريب التي شهدتها بعض حقول البترول وقال “يجب على الجميع المحافظة عليها لتحقيق التنمية و الاستقرار والانتقال بالسودان إلى مرحلة الديمقراطية”.

سونا