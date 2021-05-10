أسرة الفنان سمير غانم ترد على دخوله في غيبوبة وتوجه رسالة إلى الإعلاميين





ردت أسرة الفنان المصري، سمير غانم، على الأخبار التي انتشرت في الساعات الماضية حول تدهور حالته الصحية ودخوله في غيبوبة، موجهة رسالة إلى الإعلاميين.

وعبّر الإعلامي رامي رضوان، زوج ابنته دنيا، عن استيائه، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أغلب ما ينشر عن تطورات الحالة الصحية للأستاذ سمير غانم والأستاذة دلال عبد العزيز غير صحيح.. السادة الصحفيين ورؤساء تحرير المواقع.. أرجوكم اتقوا الله..مش كده”.

وأضاف: “الناس بتقف مع بعض وتدعي لبعض في المحن والشدائد.. مش بتزيد من هم المهموم!.. لا تدعوا الجري وراء السبق يكون على حساب الإنسانية والرحمة والحكمة والعقل.. وعلى حساب صحة الأخرين ونفسية أسرهم”.

وتابع: “لكل محبي النجمين الكبيرين الغاليين.. لم نمر بعد من المرحلة الحرجة فنرجوكم الدعاء لهما..فلا يرد القضاء إلا الدعاء، كما قال رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم: اللهم اكتب لسمير غانم ودلال عبد العزيز وكل المرضى شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين.. إلهي أذهب البأس رب الناس.. أشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءًا لا يغادر سقمًا.. اللهم إنا نسألك من عظيم لطفك وكرمك ورحمتك وسترك الجميل أن تمدهما بالصحة والعافية.. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير”.

وأعادت الفنانة إيمي سمير غانم، نشر ما كتبه زوج شقيقتها دنيا، ردا على ما انتشر قبل ساعات من تدهور حالة والدها الفنان الكبير سمير غانم، لتؤكد عدم صحة ما تم تداوله، وتطلب من الجميع تحري الدقة فيما يُنشر عن حالة والدها ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع إنستغرام.

وكانت تقارير مصرية كشفت، في وقت سابق اليوم، عن تطورات خطيرة في الحالة الصحية للفنان الكوميدي، سمير غانم، مشيرة إلى أن حالة سمير غانم الصحية تدهورت وأصبحت غير مستقرة خلال الساعات الماضية نظرا لخضوعه لغسيل كلوي بالتزامن مع إصابته بفيروس “كورونا” المستجد.

العربية نت