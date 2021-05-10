“أنا غلطت”… أحمد سعد يرد لأول مرة على “الحرب الكلامية” مع سمية الخشاب





أكد الفنان المصري، أحمد سعد، أنه أعاد نشر بعض الصور والتعليقات التي جاءت على مشهد غنائه في فرح طليقته سمية الخشاب والنجم محمد رمضان في مسلسل “موسى” من باب الفكاهة والمزاح.

وأكد سعد، في مقابلة مع برنامج MBCTrending، أنه “لا يوجد أي خلاف أو حرب بينهما”، مشدداً على أنه “معها حق، لأن الصور والتعليقات لم تكن هزارا”.

وأضاف: “أنا ليس عندي وعي كامل عن السوشيال ميديا، وكل ساعة تصلني أشياء كثيرة من الناس أعيد نشرها من باب التقدير. عملت (ريبوست) من غير ما أقرا، وشفت المنشور ساعة المشكلة قلت لأ ما يصحش حد يقول كده على واحدة ست”.

وتابع: “اعترف إني غلطت، وهي ردود فعلها غريبة وليس لها معنى، لأنه ليست زوجتي وليس لها عندي أي شيء. ولم أتأثر بشتمها وبأي ردّ فعل قامت فيه أو تعليق نشرته لأنها لا تخصني أبداً”.

يذكر أنه دارت خلال الأيام الماضية حرب كلامية بين الفنانين على إثر ظهورهما معا في مشهد من مسلسل “موسى” حيث علقت سمية بصور تكشف سخريتها من سعد بسبب مشاركته في المسلسل رغم المشكلات الكبيرة بينهما، في حين رد هو بصورة هاجمه بسببها الجمهور بسبب استخدامه ألفاظاً جارحة.

وأصبح مشهد زفاف الفنانة سمية الخشاب والفنان محمد رمضان، فى مسلسل موسى، الذى أحياه المطرب أحمد سعد، حديث الساعة عبر منصات السوشيال ميديا، بعد أن نشر كل منهما صوراً من كواليس حفل الزفاف قبل ساعات من عرض الحلقة.

ودشن رواد موقع “تويتر”، هاشتاغ جديد حمل عنوان “سمية الخشاب”، تزامنا مع انتشار صور الحفل زفافها من الفنان محمد رمضان. وتفاعل عدد كبير من مغردي “تويتر”، مع الهاشتاغ وحرصوا على التعليق من خلال العديد من “الكوميكس الساخرة”.

وسبق أن تزوج أحمد سعد وسمية الخشاب، في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2017، وانفصلا في مارس/ آذار 2019 بعد زواج دام نحو 18 شهرًا، وعقب ذلك تبادلا التصريحات الهجومية.

العربية نت