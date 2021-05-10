محمد رمضان يحسم جدلا استمر ثلاثة أشهر بصورة





حسم الفنان المصري، محمد رمضان، اليوم الاثنين، جدلا استمر لأشهر في الأوساط الفنية والإعلامية المتخصصة بأخبار الفن حول حياته الشخصية وانفصاله عن زوجته.

وتداولت مواقع متخصصة بأخبار الفن، قبل أشهر، أنباء أشارت فيها لحدوث انفصال بين الفنان المصري، محمد رمضان، وزوجته، نسرين عبد الفتاح.

واستمر الانفصال نحو 3 أشهر تخللها الكثير من الإشاعات التي أكدت حدوث طلاق بين النجم وشريكه حياته، الأمر الذي تسبب بالكثير من الجدل.

وكشف الفنان المصري محمد رمضان، قبل ساعات اليوم الاثنين، عن أول ظهور جمعه برفقة زوجته نسرين عبدالفتاح، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي وضع حدا للشائعات.

وشارك رمضان صورته مع زوجته في صفحته على “إنستغرام”، حيث ظهر وهو جالس إلى جانب زوجته مشيرا إلى أن الصورة من أجواء شهر رمضان المبارك مع العائلة.

ويشاهد في المنشور وجود مجموعة من الصور المدمجة، حيث يمكن مشاهدة الصور الأخرى من خلال التقليب.

ويظهر رمضان في إحدى الصور مع والدته وشقيقه محمود، فيما يظهر بصورة أخرى حاملا فتاة بين ذراعيه، وهي شقيقته إيمان مع زوجها وشقيقه.

وكتب رمضان على المنشور تعليقا باللغة المحكية في مصر جاء فيه: “عيلة رمضان في لمة رمضان، ربنا يحفظكم وميحرمنيش منكم أنتم وعيلتي الثانية جمهوري الغالي”.

العربية نت