ما حقيقة وفاة سمير غانم؟





كشف الشاعر أيمن بهجت قمر، حقيقة وفاة النجم المصري سمير غانم، بعدما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أنباء وفاته.

ذكرت ذلك صحيفة “المصري اليوم”، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن بهجت قمر، نفى ما تردد عن وفاة سمير غانم، مؤكدا أن ما يتم تداوله عن ذلك ليس إلا شائعات.

ولفتت الصحيفة إلى حديث قمر جاء تعليقا على منشور للفنانة منة جلال، سألت فيه عن صحة وفاة سمير غانم، مؤكدا أنها شائعة.

كما أكدت الفنانة المصرية نهال عنبر أن ما تردد بشأن دخول النجم سمير غانم في غيبوبة، بعد أن تعرض لخلل في وظائف الكلى، غير صحيح، مشيرة في تصريحات لـ “المصري اليوم” أنها تتابع حالة النجم الكبير وما يطرأ عليها أولا بأول وأنها تتلق أي معلومة عن دخول سمير غانم في غيبوبة.

وتابعت نهال عنبر، المسؤولة عن ملف الصحة في نقابة المهن التمثيلية، أن سمير غانم لا يزال داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى التي يتلقى فيها العلاج وتعتبر حالته الصحية غير مستقرة.

ولفتت إلى أنه تعرض لأزمة تنفسية أثرت على الصدر ما دفع الأطباء لوضعه على جهاز التنفس الصناعي.

العربية نت