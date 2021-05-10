البنك المركزي يعدل نسبة الهامش بين سعر شراء وبيع العملات





أصدر بنك السودان المركزي منشوراً للمصارف قرر بموجبه تعديل الفقرة (رابعاً – ٢) من منشور إدارة السياسات رقم ٢٠٢١/١م الخاص بسعر الصرف الصادر بتاريخ ٢١ فبراير ٢٠٢١ لتقرأ على النحو التالى : في اطار المراجعة (بحسب سونا) المستمره للضوابط والإجراءات المتعلقة بعمليات النقد الأجنبي وبغرض تفعيل دور المصارف في سوق النقد الأجنبي واحتساب سعرالبيع لكافة العملات القابلة للتحويل بإضافة هامش ربح 0.75% كحد أقصى من سعر شراء العملة المعنية.

الخرطوم (كوش نيوز)