كبير المفاوضين بملف سد النهضة : لا يمكن لإثيوبيا أن تستخدم الماء سلاحاً ضد الشعب السوداني





شدد كبير المفاوضين السودانيين في ملف سد “النهضة” الإثيوبي، مصطفى حسين الزبير، على ضرورة وجود إرادة لحسم نقاط الخلاف المفتاحية للوصول إلى نتائج حاسمة في الجولات المقبلة بين الدول الثلاث (السودان ومصر وإثيوبيا). وقال بحسب صحيفة (الحراك) “نرى أن إثيوبيا حاولت أن تستخدم سد النهضة كادأة لتحقيق مطالبها فيما يتعلق بالحدود ومنطقة الفشقة فهذا مانعرفه ونؤكده”. وأضاف، موقف السودان في كلا القضيتين حق تسنده الأدلة والاتفاقيات ويسنده القانون الدولي وقوانين استخدامات المياه العابرة. وأضاف اتفاقية 1902 تضمن إقليم بني شنقول للسودان، وأن الجانب الإثيوبي يُقر بذلك. وجدد مخاوفهم من تأثير الملء الأحادي على حياة المواطنين السودانيين وتعرضهم للخطر، وقطع بأن وفد السودان التفاوضي يحمل قضايا الشعب ومخاوفه من تأثير السد عليه في مياه النيل علاوة على المرعى والزراعة، وقطع بعدم وجود أية رؤية خارجية بشأن الملف، وتابع “لا يمكن لإثيوبيا أن تستخدم الماء سلاحاً ضد الشعب السوداني”.

الخرطوم ( كوش نيوز)