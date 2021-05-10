أخبار الولاية الشمالية تشرع في تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء





شرعت وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية الشمالية في تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء الانتقالي الدكتور عبد الله حمدوك التي أصدرها خلال زيارته للولاية الشمالية مؤخرا ومن بينها تكوين لجنة وزارية تضم مجلس الوزراء وحكومة الولاية ووزارة الزراعة والغابات الاتحادية لمعالجة المشاكل بمشاريع الدفوفة والحمداب وامري والراجحي. وأكد مدير عام وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية الشمالية الدكتور عبد الرحيم محمد سيد أحمد في تصريح (بحسب سونا) أن الوزارة فرغت من إعداد مقترح تشكيل اللجنة الوزارية وتم رفعه للامانة العامة لمجلس الوزراء لاعتماده لتبدأ اللجنة عملها عقب عطلة عيد الفطر المبارك بما يساهم في حل المشاكل التي تواجه تلك المشاريع الزراعية والارتقاء بالقطاع الزراعي ودفع عجلة الانتاج والاقتصاد والتطور المنشود. وأشار الى أن زيارة وزير الزراعة والغابات الاتحادي البروفيسور الطاهر حربي الذي كان ضمن الوفد الذي رافق رئيس مجلس الوزراء الانتقالي في زيارته للولاية الشمالية مؤخرا وتفقده لعدد من المشاريع الزراعية وبعض الادارات العامة واقسام ووحدات الوزارة وإجتماعه بقيادات وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية حققت جملة من المكاسب للولاية في المجال الزراعي وأعلن عن إلتزام وزارة الزراعة والغابات الاتحادية ووقوفها مع وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بالشمالية لاكمال عملية ترحيل مبنى الوزارة القديم الى موقعها الجديد بدنقلا بجانب إلتزام وزير الزراعة والغابات الاتحادي بتوفير بعض الاليات الزراعية وزيادة عدد الحاصدات ضمن برنامج الحلول المتكاملة للمساهمة في حل مشاكل نقص الحاصدات التي تواجه الولاية الشمالية في كل عام.

الخرطوم (كوش نيوز)