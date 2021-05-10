بنك السودان المركزي يحدّد موعد عطلة عيد الفطر وأيام العمل





أعلن بنك السودان المركزي أنّ عطلة عيد الفطر المبارك للعاملين بالجهاز المصرفي ستبدأ اعتبارًا من الأربعاء، وحتى الأحد المقبل.

وقال البنك في تعميمٍ صحفي، الأثنين” يعلن بنك السودان المركزي إنّ عطلة عيد الفطر المبارك للعاملين بالجهاز المصرفي ستكون بإذن الله اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021م وحتى الأحد 16 مايو 2021م، على أنّ يزاول العاملون أعمالهم صبيحة يوم الأثنين الموافق 17 مايو 2021م، وذلك وفق النظم والقواعد التي تنظم أيام وساعات العمل الرسمية”.

ودعا البنك المركزي مديري عموم المصارف إلى المتابعة مع المعنيين بمصارفهم للتأكّد من تزويد ماكينات الصراف الآلي بالنقود الكافية خلال العطلة .

وفي السياق، أصدر بنك السودان المركزي منشورًا للمصارف وشركات الصرافة قرّر بموجبه العمل خلال يوم الأربعاء الموافق في حالة ثبوت أنّه اليوم المتمم لشهر رمضان المبارك، ويوم السبت الموافق 15/5/2021م، على أن يخصص فرع واحد على الأقلّ في مدن العاصمة الثلاث والمدن الكبرى بالولايات.

باج نيوز