السودان..قرار بتمديد عمل محطات الوقود





أعلنت وزارة الطاقة والنفط عن تمديد عمل محطات الخدمة إلى حين نفاذ الكميات بالمحطات اعتبارًا من، الأثنين، وإلى حين إشعارٍ آخرٍ.

وقالت الوزارة في تعميمٍ صحفي، الأثنين،” وجهت وزارة الطاقة والنفط – الإدارة العامة للامدادات وتجارة النفط شركات توزيع الوقود بتمديد عمل محطات الخدمة الي حين نفاذ الكميات بالمحطات وذلك اعتباراً من اليوم العاشر من مايو ٢٠٢١م وإلى حين إشعارٍ آخرٍ.

وأوضحت الوزارة أنّ الخطوة تجئ من أجلّ مقابلة احتياجات عيد الفطر المبارك.

وسابقًا، أعلن مجلس الوزراء السوداني عن عطلة عيد الفطر الأربعاء وحتى الأحد المقبل.

باج نيوز