بنك السودان يرفع السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الثلاثاء 11 مايو 2021





أعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الثلاثاء 11 مايو 2021 م، وجاء السعر406.35470 جنيه للدولار وهو أعلى من سعر الإثنين الذي بلغ 404.40270 جنيه، وسمح البنك المركزي بنطاق التحرك للبنوك والصرافات في حدود 5% كزيادة أو نقصان من السعر التأشيري.

وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 31.00 جنيه.

الخرطوم (كوش نيوز)