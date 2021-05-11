زيادة في أسعار تذاكر البصات السفرية





أعلنت شركات النقل البري، زيادة في أسعار التذاكر تصل إلى 30%، وذلك قبيل حلول عطلة عيد الفطر.

وعبّر مسافرون عبر الميناء البري بالخرطوم لــ(التغيير)، عن شكواهم من ارتفاع قيمة تذاكر السفر إلى الولايات، ما حرم بعضهم من قضاء عطلة العيد مع أقربائهم.

وأوضح مسافرون أنّ تذكرة السفر لبورتسودان ووادي حلفا والفاشر ذهاباً وإياباً تعادل راتب شهر بالنسبة لمُعظم الموظفين.

من ناحيته، كشف الأمين العام للغرفة القومية للبصات السفرية، حسن عبد الله لـ(التغيير)، عن زيادة قيمة التذاكر بنسبة تصل إلى 30%. واعتبر أنّ هذه الزيادة مُؤقتة وترتبط بموسم الأعياد لتعويض الخسائر الناتجة عن عودة البصات دون ركاب في رحلة العودة من الولايات، وكشف عبد الله عن مغادرة نحو 800 رحلة يومياً من الخرطوم للولايات خلال فترة العيد.

صحيفة الصيحة