اتجاه لمنع استخلاص الذهب بالمناطق السكنية والزراعية بنهر النيل





تتّجه ولاية نهر النيل لمنع استخدام الخلاطات والغسّالات ومادة (الثيوريا) في استخلاص الذهب بالمناطق السكنية والزراعية ومناطق الرعي، وعزت ذلك لما تسببه ممارسات المُعدِّنين من مُهدِّدات صحية على صحة الإنسان والبيئة.

وناقش اجتماع للمجلس الأعلى لحماية البيئة بالولاية أمس، المهددات الصحية لغسّالات وخلاطات الذهب المنتشرة في المناطق السكنية والزراعية والرعوية، وشدّد على ضرورة إزالة كل الخلاطات والغسّالات بهذه المناطق وإيقاف إدخال مخلفات التعدين المعروفة شعبياً بـ(الكرتة) من الولايات الأخرى، وأوصى الاجتماع بتجهيز أسواق التعدين البديلة لتشمل المُعدِّنين بالمناطق السكنية والزراعية والرعوية.

صحيفة الصيحة