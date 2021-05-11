اتحاد المُصدِّرين والمُستوردين العرب يُعلن عن منتدى اقتصادي بالخرطوم قريباً





كشف اتحاد المُصدِّرين والمُستوردين العرب، عن عقد منتدى اقتصادي في الخرطوم خلال الفترة المقبلة سيحضره معظم رجال الأعمال والمُستثمرين في الدول العربية، وأعلن عن مشروعات اقتصاديه كُبرى في السودان من بينها المنطقه الاقتصادية بمدينة بورتسودان، فضلاً عن مشروعات جديدة تشمل وحدات زراعية وإنتاجاً حيوانياً تستخدم التقنيات الحديثة والتكنولوجيا.

وانتهت بالعاصمة المصرية القاهرة أمس، المباحثات المشتركة بين اتحاد المُصدِّرين والمُستوردين العرب، ووفد سوداني قاده الرئيس التنفيذي لمكتب المُصدِّرين العرب بالسودان محمد عبد الرحيم علي.

وقال الأمين العام للمُصدِّرين العرب د. مسعد عبد الحميد راشد، إنهم تلقّوا تنويراً مهماً عن التحول الذي طرأ على الواقع السوداني، لا سيما تغيير كثير من القوانين التي أصبحت متفقة تماماً مع العالم الخارجي، مشيراً الى أن السودان عاد للمنظومة الاقتصادية الدوليه بعد رفع اسمه من قائمة الدول الراعيه للإرهاب، وطالب رؤوس الأموال العربية بزيادة استثماراتها في السودان.

من جانبه، كشف الرئيس التنفيذي لمكتب المُصدِّرين والمُستوردين العرب في السودان، محمد عبد الرحيم علي، عن استعداد الجهاز المصرفي وغرف المُستوردين والمُصدِّرين للمرحلة المقبلة والتي تتطلب بناء السودان، خاصّةً في ظل سياسة توحيد سعر الصرف، وأوضح أنّ مُباحثاته في القاهرة شملت عدداً من القطاعات الاقتصادية المصرية والعربية والتي من المُتوقّع أن تنعكس إيجاباً على عمل اتحاد المُصدِّرين والمُستوردين العرب.

صحيفة الصيحة