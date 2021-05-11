بدء توسعة محطة الحاويات بميناء بورتسودان بتكلفة (59) مليون دولار





بدأت وزارة النقل، تنفيذ خطة لتوسعة محطة الحاويات بميناء بورتسودان بتكلفة تصل إلى (59) مليون دولار.

ووضع وزير النقل ميرغني موسى، حجر الأساس لمشروع سفلتة المنطقة الخلفية للحاويات بالميناء الجنوبي ببورتسودان.

وتنفذ المشروع شركة (جك هاربر) الصينية في إطار مشروعات مصفوفة تطوير الموانئ،

وقال الوزير إنّ سفلتة المنطقة الخلفية للحاويات سيكون لها دور كبير في تسهيل إجراءات الصادر والوارد. وأوضح أنّ المشروع سيتم تنفيذه خلال 28 شهراً على 3 مراحل بتكلفة تصل إلى (59) مليون دولار.

صحيفة الصيحة