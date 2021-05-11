الهند.. عشرات الجثث تطفو في نهر الغانج مع احتدام جائحة كورونا





عثر على عشرات الجثث الطافية على مياه نهر الغانج في الهند، فيما تعاني محارق الجثث والمقابر الاختناق جراء الارتفاع الحاد في عدد جثث ضحايا كورونا.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن “ما لا يقل عن 40 جثة انجرفت إلى ضفاف النهر بالقرب من الحدود بين منطقتي بيهار وأوتار براديش”.

وقال المسؤول المحلي أشوك كومار للوكالة: “لقد وجهنا المسؤولين المعنيين بالتخلص من جميع الجثث، عبر دفنها أو حرقها”.

وأفادت صحيفة “تريبيون إنديا” بأن “هناك مخاوف من أن الجثث قد تكون لأشخاص قضوا بفيروس كورونا وتم إلقاؤها في النهر”.

روسيا اليوم