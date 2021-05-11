منوعات

اعتقاداً بأنها تعزز المناعة.. هنود يواجهون كورونا بروث الأبقار وأطباء يحذرون

2021/05/11
0
علاج كورونا ببول الإبل بين الشريعة والعلم 4
epa08293598 An Indian man drinks cow urine during the Gaumutra party or Cow urine party during the Gaumutra party or Cow urine party organised by Hindu Mahasabha which they claim neutralizes the effect of Coronavirus COVID19 in New Delhi, India, 14 March 2020. Reports state all existing visas issued to nationals of any country except those issued to diplomats, officials, UN/International organizations, employment, project visas stand suspended until 15 April 2020 and all incoming travelers including Indian nationals, arriving from or having visited China, Italy, Iran, Republic of Korea, France, Spain and Germany after 15 February 2020 shall be quarantined for a minimum period of 14 days in view of 83 confirmed cases of COVID-19 in India. EPA/RAJAT GUPTA

حذر أطباء في الهند من اللجوء إلى روث الأبقار كوسيلة للوقاية من فيروس كورونا وقالوا إنه لا يوجد دليل علمي يثبت فعاليتها، وإنها تخاطر بنشر أمراض أخرى.

ويعصف وباء فيروس كورونا بالهند. وسجلت البلاد حتى الآن 22.66 مليون إصابة و246116 وفاة. ويقول خبراء إن العدد الفعلي قد يكون أعلى بواقع خمسة إلى 10 أمثال الرقم المعلن. ويعاني أشخاص في شتى أنحاء الهند للعثور على أماكن بالمستشفيات أو أكسجين أو أدوية، ويتوفى كثيرون بسبب الافتقار إلى العلاج.

وفي ولاية جوجارات بغرب البلاد، يتردد البعض على مراكز لإيواء الأبقار مرة أسبوعياً لتغطية أجسادهم بروثها وبولها ظناً بأنها تعزز المناعة أو تسهم في الشفاء من فيروس كورونا.

وتقدس الهندوسية الأبقار، وتعتبرها رمزاً للحياة والأرض، ويستخدم الهندوس منذ قرون روث الأبقار لتنظيف منازلهم وفي صلواتهم اعتقاداً بأنها تمتلك خصائص علاجية ومصدراً للتطهير.

وقال جواتام مانيلال، وهو مسؤول بشركة أدوية: «نرى.. حتى الأطباء يأتون إلى هنا. يؤمنون بأن هذا العلاج يعزز المناعة وبأنهم يستطيعون بعده علاج مرضاهم بلا خوف»، مشيراً إلى أن تلك الممارسة ساعدته على التعافي من كوفيد-19 العام الماضي.

وينتظر المشاركون في هذا الممارسة حتى جفاف مزيج الروث والبول على أجسادهم ويمارس بعضهم اليوغا لتعزيز مستويات الطاقة. وتُزال هذه المواد بعد ذلك باستخدام الحليب أو مخيض اللبن.

وحذر أطباء وخبراء في الهند وفي أنحاء العالم مراراً من ممارسة علاجات بديلة بهدف الشفاء أو الوقاية من كوفيد-19، وقالوا إنها قد تؤدي إلى مشكلات صحية معقدة وإحساس زائف بالأمن.

وقال رئيس الرابطة الطبية الهندية، الدكتور جا جيالال: «لا يوجد أي دليل علمي ملموس يقطع بأن روث أو بول الأبقار يعزز المناعة ضد كوفيد-19، هذا يستند تماماً على الظن».

وأضاف: «توجد أيضا مخاطر صحية.. قد تنتقل أمراض أخرى من الحيوان إلى الإنسان».

الإمارات اليوم

2021/05/11
0


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *