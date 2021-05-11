غرفة المستوردين تتعرض لأكبر عملية ابتزاز من الموانئ





حذرت غرفة المستوردين باتحاد الغرفة التجارية من أي اتجاه لزيادة الدولار الجمركي بدون تخفيض كبير في الفئات الجمركية. وقالت أن أي خطوة في ذلك سوف تهلك المواطن في كل نواحي معيشته وحياته. وقال الأمين العام للغرفة شهاب الدين الطيب بحسب صحيفة السوداني الدولية، بأن الغرفة ترى بأنها تتعرض لأكبر عملية ابتزاز وقرصنة عليها من قبل إدارة الموانئ برسوم أربعة أضعاف الرسوم بالموانئ العالمية وبسبب سوء إدارتها تسببت في خسارات بمليارات الجنيهات السودانية على قطاع المستوردين وبمئات الملايين من الدولارات على خزنة الدولة.

الخرطوم (كوش نيوز)