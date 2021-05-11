السعودية : تعذر رؤية ‎هلال شوال والخميس أول أيام عيد الفطر





أفاد مراسل العربية بتعذر رؤية هلال شهر شوال في مرصد تمير، وعليه يكون الخميس أول أيام عيد الفطر بالسعودية وتحرت الدول العربية والإسلامية، مساء الثلاثاء، هلال شهر شوال، لتحديد أول أيام عيد الفطر السعيد. ودعت المحكمة العليا السعودية، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام (1442 هجري) مساء اليوم الثلاثاء ( 29 رمضان). وأشارت المحكمة في بيان لها إلى أنها “ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1442هجري، الموافق 11 مايو 2021″، مؤكدة أنها “ترجو ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة”. وأعربت المحكمة العليا عن أملها “ممن لديه القدرة على الترائي، الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين”. وكان من غير المرجح رؤية هلال الشهر الجديد الليلة، مما يعني أن يُتم شهر رمضان هذا العام 30 يوماً، مما يعني أن أول أيام شهر شوال سيكون الخميس 13 مايو. وكان الفلكي السعودي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، ملهم هندي، قال إنه رغم اختلاف المسلمين في بداية شعبان على ثلاثة أيام وفي بداية رمضان على يومين، إلا أن عيد الفطر سيكون يوم الخميس 13 مايو. وقال بحسب “العربية.نت”: في السعودية وأغلب الدول سيكون يوم تحري هلال رمضان يوم الثلاثاء 29 رمضان الموافق 11 مايو، مضيفاً أن الحسابات الفلكية تشير لاستحالة الرؤية مساء الثلاثاء، وذلك لولادة الهلال المتأخرة بعد غروب الشمس الساعة 10:01 مساء، ما يعني عدم وجود هلال في ذلك المساء”. كما أضاف، أنه وفقاً للقاعدة الشرعية عند تعذر رؤية الهلال، يتم رمضان 30 يوماً، الأربعاء فيوافق عيد الفطر المبارك يوم الخميس 13 مايو، وسيكون ذلك في أغلب الدول التي تأخذ بالرؤية لدخول الشهر أو بالحساب، بينما الدول التي تأخرت في دخول رمضان سيكون يوم الأربعاء هو يوم التحري لديها. كذلك لفت إلى أن أرقام الهلال الفلكية تشير لإمكانية رؤية الهلال بالتلسكوب في الدول العربية وبالعين في الأميركتين، مما يعني أن يتحد أغلب المسلمين يوم الخميس باعتباره عيداً للفطر. كما رجح المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أن موعد عيد الفطر فلكياً سيكون يوم الخميس الموافق 13 مايو. كما أوضح أن موعد عيد الفطر 2021 في مصر والوطن العربي وبمختلف دول العالم، يجري تحديده وحسابه وفقاً للشهور القمرية والعربية، مرجحاً أن يكون شهر رمضان 30 يوما. وحدد المعهد أبرز الاشتراطات لرؤية الهلال كأن يكون مكان الاستطلاع بعيدا عن المدن العمرانية والأماكن المضيئة، وبعيداً نهائياً عن الأضواء، ويفضل أن يكون على المناطق الحدودية في اتجاه الغرب، وبعيداً عن أماكن آبار البترول ومحطات الإشعاع النووي وتخصيب اليورانيوم، وكذلك محطات الإرسال ومحطات تكرير ومصافي البترول.

الخرطوم ( كوش نيوز)