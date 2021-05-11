مجلس الوزراء يجيز الإستراتيجية الكلية لخفض الفقر





عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري الثلاثاء برئاسة د.عبدالله حمدوك رئيس المجلس ، واستمع المجلس الى تنوير من رئيس مجلس الوزراء حول نتائج زيارة وفد الكونغرس الأمريكي للبلاد برئاسة السيناتور/ كريستوفر كونز للوقوف على الأوضاع بالبلاد. ومن خلال اللقاء مع وفد الكونغرس تم تناول العديد من القضايا مثل سد النهضة والحدود مع إثيوبيا وقد أبدى الوفد تفهمه لموقف السودان المدعوم قانونياً وفق الإتفاقيات المبرمة كما جرى التطرق لمؤتمر باريس بشأن دعم السودان. وقدم وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف وفق ( سونا) إفادة حول التحضير لمؤتمر باريس حيث أشار الى جهود اللجنة الوزارية المعنية بالتحضير والتي وقفت أمس على آخر الإستعدادات للمؤتمر. و اطمأن مجلس الوزراء على التحضير وأكد أن المؤتمر يمثل خطوة مهمة لعودة السودان الى المجتمع الدولي بما من شأنه تعظيم العائد من المشروعات الإستثمارية وفتح الباب لإستقطاب المستثمرين. كما تلقي مجلس الوزراء إفادة من وزير الري والموارد المائية بروفسير ياسر عباس حول المستجدات بشأن سد النهضة. وفي سياق مختلف أجاز مجلس الوزراء وثيقة الإستراتيجية الكلية لخفض الفقر 2021-2023 قدمها الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الإقتصادي. و أشار إلى أهمية الوثيقة ودورها في محاربة الفقر وإيجاد بيئة مواتية بما يمكن من توفير الفرص وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية وتعزيز السلام وإعمار مادمرته الحرب وإعادة النازحين واللاجئين واستغلال الموارد الطبيعية لتعزيز السلام وتفعيل الحوكمة ومحاربة الفساد وفق إستراتيجية تستند علي أسس صحيحة تؤدي إلي إيجاد الوظائف وزيادة نسبة التعليم وتحسين نوعيته.

الخرطوم ( كوش نيوز)