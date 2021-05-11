اربعون مكنة غسيل كلى جاهزة للعمل بمستشفي الخرطوم





أكد دكتور الفاتح عبد الله بخاري المدير العام لمستشفى الخرطوم التعليمي إكتمال كافة الترتيبات لإكمال افتتاح مستشفى الخرطوم التعليمي بكامل اقسامه ليستأنف خدماته للشعب السوداني قريبا. وقال د. الفاتح الثلاثاء وفق سونا) إن هنالك اخوة كرام قدموا مبادرة شعبية لإعادة وتشغيل المستشفى من جديد لما يمثله للشعب السوداني من أهمية،مشيراً إلي أن لجنة العاملين داخل المتشفى بذلت جهودا مقدرة في نظافة االمستشفي كما ساهمت فى تقديم التبرعات الشخصية من الاخصائيين والعاملين ومن خارج المستشفى أسفرت عن ذلك تأهيل حوادث الباطنية والاطفال وبعض الاقسام الاخرى مثل الاشعة. واضاف ( سونا) خلال الستة اشهرالماضية استطعنا تشغيل قسم جراحة الاطفال بالكامل كما تم استجلاب مناظير تقدر ب 300 الف يورو بجهد مقدرمن أحد الاطباء وبالتعاون مع المجلس الاستشارى للجهاز الهضمي تم تزويد مناظير بالجهاز الهضمي وتشغيل قسم الناسور البولي الذي كان متوقفا. واشار المدير العام إلى اكتمال عدد 100 غرفة في قسم الجراحة حيث اصبحت جاهزة الان كما أن هنالك طوارئ الجراحة والعظام لم تكتمل بعد، لافتا إلي بدء العمل في قسم التشخيص المتطور، واكتمال الصيانة في اقسام الباطنية التي سيتم تسليمها بعد العيد اضافة الى قسم العظام. وأوضح أن قسم الباطنية سوف يرجع الى وضعه الطبيعي مؤكدا ان المستشفى طاقته القصوى أكثر من 1500 سرير والموجود حاليا تقدر ب 1100 سرير قابلة للزيادة اضافة الى 40 مكنة غسيل كلى جاهزة للعمل. وقال د الفاتح نريد للمستشفى أن يكون أنموذجا لكل مستشفيات السودان وان تكون هناك ذاتية في التشغيل. ولفت إلى بعض الصعوبات التى تواجه عمل المستشفى والمتمثلة في أن جزءاً منه مستقطع لبعض التخصصات كما يوجد جناح مشغول بمرضى الكورونا بــ300 سرير مبينا أنه في حال تعافى هؤلاء المرضى ستضاف هذا الجناح الى المستشفى. وقال د. الفاتح اضفنا قسم المخ والاعصاب وقسم السقطة الدماغية ، ولا وجود لجان مقاومة داخل المستشفى،منددا بالهجوم الذي شنته مجموعة من الشباب على مكتب المدير العام يوم الاربعاء الماضي مطالبين فيه بذهاب الادارة الجديدة، وقال ربما لهم مصالح شخصية بسبب توقف المستشفى لفترة طويلة، مطالبا بالوحدة والتعاون لتكتمل منظومة المستشفى مشيرا إلى ان كل الجهود التي بذلت للصيانات كانت من تبرعات الشعب السوداني ودعم وزارة الصحة وقال نريد ان نعالج مرضانا باقل التكاليف.

الخرطوم ( كوش نيوز)