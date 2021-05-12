محمد رمضان يرد بصورة على أنباء انفصاله عن زوجته





كشف الفنان المصري محمد رمضان حقيقة الأنباء المتداولة حول انفصاله عن زوجته الحالية نسرين أبو النجا، بنشر صورة جديدة لهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورد محمد رمضان، على تلك الشائعات بنشر صور عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام”.

ويظهر محمد رمضان في صورة مشتركة مع زوجته نسرين، في أحدث ظهور لهما بعد شائعات انفصاله عنها.يذكر أن النجم المصري محمد رمضان تزوج نسرين أبو النجا قبل 9 سنوات، في جو عائلي دون حفل زفاف، وعقد قرانه عليها أواخر عام 2012، داخل مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

سبوتنيك