فنانة سعودية تعلق على مشهد مع زوجها في مسلسل”ممنوع التجول”..





أكدت الفنانة السعودية إلهام علي، أنها شعرت بخجل حقيقي عند ظهورها في مشهد مع زوجها الفنان خالد صقر ضمن حلقة من مسلسل “ممنوع التجول”.

وقالت الفنانة السعودية، في مقابلة تلفزيونية ببرنامج “تفاعلكم”، الذي يعرض على قناة “العربية”، إن مخرج المسلسل وجد في مسألة عدم احتفالها بزواجها بسبب فيروس كورونا فرصة في أن تكون الحلقة بين الزوجين في فترة شهر العسل.

وبينت إلهام علي أن “الحلقة خرجت بشكل فيه خجل حقيقي بيننا”، مضيفة: “نبي نوضح هه المشاعر الجميلة، اللي تجمعني معاه وهو شيء جديد علي وعليه وفي ناس كتير تفاعلت مع هذه المشاعر”.

ونوهت إلهام علي، بأنها تعيش حالة من السعادة مع زوجها خالد صقر، ووجهت نصيحة لمن لديه عقدة من الزواج أو قرر عدم خوض تلك التجربة بأن يتزوج ويقدم على هذه الخطوة.وكشفت الفنانة السعودية، أن سبب تحفظها في بداية علاقتها بزوجها الحالي والإصرار على عدم الإفصاح عن هويته، كونها كانت ترغب في أن يكون خبر زواجهما مفاجأة للجميع، لكنه تسرب وعلمه الجميع.

وفاجأت إلهام علي، الجمهور بالكشف عن تعاونها مع زوجها خالد صقر في مسلسل “اختطاف”، وستكون المشاهد بينهما أكبر، حيث تجسد دور بطلة رئيسة في العمل وكذلك ستكون وزوجها “عدوين”.

و تدور أحداث مسلسل “ممنوع التجول” ضمن حلقات منفصلة في قالب كوميدي حول تأثير فيروس كورونا على المجتمع السعودي والخليجي والإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة.

سبوتنيك