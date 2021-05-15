أسوأ أنواع المشروبات لصحة قلبك.. احذر تناولها





القلب من أهم أعضاء الجسم؛ حيث يضخ الدم عبر الأوعية الدموية في الدورة الدموية، ويعمل على إمداد الجسم بالأكسجين والمغذيات، وهناك العديد من المشروبات التي تؤثر عليه بالسلب، نذكرها لكم حتى يتم تجنبها، وفق ما أورد موقع “eatthis”.

– الصودا

يمكن أن تسبب السكريات المضافة في المشروبات الغازية بعض الأضرار الخطيرة لصحة الإنسان، ووفقًا لدراسة نشرت في JAMA Internal Medicine ، فإن مجموعة من المشاركين الذين تناولوا المشروبات الغازية بكميات كبيرة بجانب الوجبات اليومية شهدوا ارتفاعًا حادًا في معدلات الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية بسبب الالتهاب الناجم عن كمية السكر.

– مشروبات الطاقة

تساعد المشروبات الطاقة في إعادة الحياة بعد تمرين قوي وتجديد الإلكتروليتات التي نحتاجها بشدة، ومع ذلك ، في حين أن هذه المشروبات منعشة، إلا إن الإفراط في تناولها يمكن أن يصبح كارثة على صحة قلبك.

ووفقًا لمقال نشر في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، وجد العلماء في هذه الدراسة إلى أن استهلاك المكونات الموجودة في العديد من المشروبات الرياضية، يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب لدى النساء.

– الكحول

تناول الكثير من أي نوع من الكحول يمكن أن يكون له آثار سلبية على صحة قلبك، وبحسب عيادة كليفلاند ، يقول الأطباء أن الكحول يؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية للأفراد.

تم دعم هذه الحقائق في مقال نشر في Alcohol Research وجد العلماء أن استهلاك الكحول من أي نوع يزيد بشكل مباشر من خطر الإصابة بأمراض القلب.

– عصير الفواكه

وجدت دراسة نشرت في مجلة Circulation أن الرجال الذين تناولوا السكريات المضافة مثل تلك الموجودة في عصير الفواكه، أدت إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية لديهم، حيث يؤدي محتوى السكر في هذا المشروب إلى نفس المشكلات التي تتوقع أن تواجهها في المشروبات الغازية والرياضية ، مما يجعلها بديلاً سيئًا إذا كنت بحاجة إلى تناول مشروب صحي.

– عصائر سموثي

وجدت دراسة نشرت في المجلة الأوروبية لطب أسنان الأطفال وجود علاقة مباشرة بين السكريات المضافة في هذه العصائر والسمنة وأمراض القلب عند الأطفال.

مصراوي