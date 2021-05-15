استخدامات غير عادية للقهوة.. لم تكن تعرفها من قبل





يعرف كل من محبي القهوة أن الصباح لا يبدأ إلا بعد تناول فنجان من القهوة، لكن هل تعلم أن للقهوة استخدامات متنوعة تتجاوز بدء اليوم بقليل من الكافيين؟.

إليك بعض الاستخدامات غير العادية للقهوة التي لم تكن تعرفها من قبل، التي نذكرها لكم وفق ما جاء في موقع “onegoodthingbyjillee”.

– إزالة رائحة الثوم من اليدين:

احتفظ ببعض القهوة المطحونة في علبة صغيرة، وفي المرة التي تقطع فيها بصل أو ثوم، يمكنك وضع كمية صغيرة منها وافركيها على يديك، ثم اغسليها جيدا للحصول على يديك وأصابع خالية من الرائحة.

– تغذية السماد:

القهوة غنية بالفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم والنحاس، كما إنها مادة حمضية عندما تتحلل فإنها تطلق النيتروجين، مما يجعل السماد غنيًا بشكل خاص.

– تضاعف حصادك:

عند زراعة بذور الجزر والفجل، قم بمزجها مع القهوة المطحونة قبل الزراعة، سوف تضاعف حصادك.

– إصلاح الخدوش الأثاث:

لإخفاء علامة خدش أو جروح صغيرة على أثاثك، اخلطي ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، ثم ضعي المزيج بقطعة قطن، وامسحيها حتى تجف.

– صد الصراصير:

املأ علبة أو برطمانًا من القهوة المبللة، ثم قومي بتغليف العلبة بشريط لاصق على الوجهين شديد اللزوجة، ستجذب الرائحة الصراصير للداخل وسيحبسها الشريط اللاصق.

– قتل البراغيث:

بعد غسل فراء الكلب بالشامبو ، افركي كوبًا أو كوبين من القهوة في الفراء ثم اغسليه جيدًا، لن يساعد ذلك في قتل البراغيث التي قد تكون مختبئة به فقط، بل سيشعره بالنعومة.

– صد النمل:

يمكنك رش القهوة في أنحاء المنزل، أو رشها مباشرة على النمل للمساعدة في التخلص منه.

– اصنعي قناعًا لمكافحة حب الشباب:

خصائص القهوة الطبيعية ومضادات الأكسدة تجعلها علاجًا فعالا، خاصة لمن لديهم بشرة معرضة لحب الشباب، ما عليك سوى مزج القهوة المطحونة بكمية كافية من الحليب لعمل عجينة ، ثم ضعيها واتركيها لمدة 20 دقيقة تقريبًا، وافركيها برفق لمدة دقيقة تقريبًا قبل غسله.

– تليين اللحوم:

يمكنك إضافة ملعقة كبيرة من القهوة الطازجة إلى تتبيلة اللحم المفضلة لديك، ستساعد هذه الطريقة على تليين اللحم وإعطائها نكهة مدخنة خفيفة.

– محاربة السيلوليت:

تعتبر القهوة هي المكون الرئيسي في العديد من كريمات السيلوليت باهظة الثمن، وللاستفادة من هذه الفوائد في المنزل ، امزجي 1/4 كوب من القهوة الدافئة مع ملعقة كبيرة زيت زيتون ، ثم ضعي المزيج على مناطق السيلوليت، وغطي المنطقة بغلاف بلاستيكي واتركيه لمدة 10 دقائق، بعد ذلك ، قومي بفك الغلاف.

– اصنعي مقشرًا:

تعد القهوة المطحونة مقشرًا ممتازًا للبشرة، حيث يساعد الكافيين الموجود في القهوة على تعزيز بشرة أكثر صحة، لصنع مقشر التقشير الخاص بك ، من خلال ضيفي زيت جوز الهند أو زيت فيتامين E أو زيت الجوجوبا إلى القهوة، وافركيها على بشرتك أثناء الاستحمام.

مصراوي