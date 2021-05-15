5 حقائق عن جسد المرأة لا يعرفها الكثيرون





جميعا نعرف قوة التحمل المذهلة التي تتمتع بها أجساد النساء، كما سمعنا الكثير عن الفرق بين رؤية الرجل والمرأة لمختلف الألوان.

وهنا نذكر لكم حقائق أخرى مذهلة للكشف عن جوانب أخرى للمرأة، وفق ما جاء في موقع “برايت سايت”.

– تتمتع أعناق النساء بقدرة أكبر على الحركة:

هل لاحظت من قبل كيفية إدارة الرجال والنساء أعناقهم عندما يناديهم شخص ما؟، وإذ قمت بهذه التجربة ستلاحظ أن النساء تدير جسدها بالكامل، بينما الرجل رأسه فقط، والسبب في ذلك هو بنية عضلات الرقبة التي تكون أكثر مرونة في أجسام النساء.

ولكن يجب توخي الحذر، فوفقاً لدراسة قام بها المركز الطبي في جامعة لويولا، غالباً ما تعاني السيدات من آلام الرقبة أكثر من الرجال.

– التفكير المنطقي:

على الرغم من انتشار فكرة أن النساء أكثر عاطفية وأن الرجال أكثر عقلانية، فإن الواقع عكس ذلك تماماً.

ارتبط وجود قشرة سميكة حول المخ مع ارتفاع الدرجات التي يحصل عليها الإنسان في مجموعة متنوعة من اختبارات الذكاء المعرفي والعام، وأدمغة النساء لديها قشور أكثر سمكاً من الرجال.

– علاقات أكثر قوة بغيرهن من البشر:

يرجع السبب وراء ذلك أن النساء لديهن مستويات أعلى من الأوكسيتوسين، وهو ما يسمى ب “هرمون الحب”، ويعزز هذا الهرمون من قوة العلاقات، ويخفف من التوتر، بالإضافة إلى أنه مسؤول أيضاً عن إنشاء الروابط بين الأم والطفل، بل وحتى عن الرضاعة الطبيعية.

– يستمر جسد المرأة في التغير حتى العشرينيات:

يظل جسم المرأة في النمو والتطور حتى العشرينيات من العمر.

لذا، استمري في تناول الموز واللوز، فهي تحتوي على الكثير من الكالسيوم ما يساعد على تقوية عظامك بالفعل، إضافة إلى تمارين تقوية العضلات التي تساعد على ذلك أيضا.

وهناك أيضًا فرصة لك لتحسين مهارات صنع القرار، لأن قشرة الفص الجبهي لديك لا تزال في طور التطور.

– للمرأة قدرة أكبر على الإبداع:

يتكون المخ من شبكة، وهناك الكثير من الأسلاك والاتصالات داخلها، لذا فقد وجدت الدراسات أن الشبكات في أدمغة النساء أكثر ارتباطاً ببعضها البعض من الشبكات في أدمغة الرجال. هذا يعني أن النساء لديها قدرة أكبر على الإبداع.

مصراوي