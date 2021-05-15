زوجتي عصبية فماذا أفعل؟





ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر، وذلك عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، يقول فيه السائل: زوجتي عصبية جدًا فماذا أفعل معها؟

“شوف أسباب العصبية وحاول تراعيها”، يجيب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا أن عصبية الزوجة قد ترجع لعدة أسباب منها إهمال الزوج لها أو تعرضها لضغوط أكبر من احتمالها، كمسئوليات البيت والأطفال ودراستهم وطلبات الزوج نفسه، وقد تكون في حاجة أيضًا إلى علاج نفسي، أو تكون عصبيتها بسبب الدورة الشهرية، وقال ممدوح أن أسباب العصبية كثيرة ناصحًا الزوج بالبحث عنها ومحاولة علاجها.

مصراوي