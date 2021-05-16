زيدان يخبر اللاعبين بقراره النهائي





كشفت وسائل إعلام أن الفرنسي “زين الدين زيدان”، مدرب “ريال مدريد”. أبلغ لاعبيه بقراره النهائي، بشأن الاستمرار أو الرحيل عن النادي الملكي.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن “زيدان أبلغ اللاعبين في غرفة الملابس بأنه سيرحل عن النادي بنهاية الموسم الحالي”.

وأشارت إلى أن “زيدان اجتمع باللاعبين بالفعل عقب الإقصاء من دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي، قبل مباراة الليجا ضد إشبيلية”.

وأوضحت أن “هذا الاجتماع كان وراء بدء زيدان المؤتمر الصحفي الخاص لمباراة إشبيلية في وقت متأخر عن المعتاد”.

وقالت إن “زيدان درس القرار طويلاً، ووصل إلى قرار نهائي بشأن مستقبله. ويعتقد المدرب الفرنسي أن مهمته في ريال مدريد انتهت، وأنه حان وقت الرحيل”.

الامارات