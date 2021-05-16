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بالفيديو.. إحباط محاولة تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاغون في ميناء جدة

2021/05/16
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السعودية جدة

في محاولة تهريب لحبوب الكبتاغون داخل الأراضي السعودية، قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة، مساء السبت، بإحباط العملية.

وعبر “تويتر” قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن كمية الكبتاغون. التي تم ضبطها بلغت مليونين و312 ألف حبة.

حيث كانت مخبأة داخل شاحنة برّاد قادمة عبر منفذ ميناء جدة.

وتم ضبط مستقبلي الشحنة في البلاد، وهم 4 أجانب.

 

الامارات نيوز

2021/05/16
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