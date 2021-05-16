بالفيديو.. إحباط محاولة تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاغون في ميناء جدة





في محاولة تهريب لحبوب الكبتاغون داخل الأراضي السعودية، قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة، مساء السبت، بإحباط العملية.

وعبر “تويتر” قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن كمية الكبتاغون. التي تم ضبطها بلغت مليونين و312 ألف حبة.

حيث كانت مخبأة داخل شاحنة برّاد قادمة عبر منفذ ميناء جدة.

وتم ضبط مستقبلي الشحنة في البلاد، وهم 4 أجانب.

#ارقد_وآمن | #الزكاة_والضريبة_والجمارك تنجح في إحباط محاولة تهريب أكثر من 2,312,000 حبة كبتاجون عُثر عليها مخبأة داخل إرسالية برّاد واردة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي. pic.twitter.com/fubZPnwQAr — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@zatca_sa) May 15, 2021

الامارات نيوز