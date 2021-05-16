منوعات

تطبيق فيسبوك يطرح ميزة جديدة

2021/05/16
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LONDON - JULY 10: In this photo illustration a lap top is logged onto the social networking site Facebook on July 10, 2007 in London, England. Facebook has been rapidly catching up on MySpace as the premier social networking website and as of July 2007 was the secondmost visited such site on the World Wide Web. Started by 22 year old Harvard dropout Mark Zuckerberg, the website is responsible for 1% of all internet traffic and is the sixth most visited site in the USA. (Photo Illustration by Chris Jackson/Getty Images)

قالت شركة “فيسيبوك” إنها بدأت إضافة خاصية جديدة تساعد أنظمة الذكاء الاصطناعي في نسيان المعلومات غير المهمة. ما يساعد أجهزة الكمبيوتر في إنجاز المهام بصورة أسرع وأكثر كفاءة.

وأكد خبراء في الشركة أنهم طوروا وسيلة جديدة تعرف باسم “مدى الصلاحية”. لكي تساعد نظام الذكاء الاصطناعي في تعلم كيفية نسيان كميات كبيرة من المعلومات غير ذات الصلة أو التافهة.

وأضاف الباحثون أن “كل جزء من المعلومات يحصل على تاريخ انتهاء صلاحيته، وهو ما يوفر مساحات في ذاكرة جهاز الكمبيوتر ليتم الاستفادة منها في التركيز على التفاصيل الضرورية لإنجاز المهام المطلوبة”.

وأوضحوا أنه “في الوقت نفسه فإن الأسلوب الجديد يستطيع التنبؤ بالمعلومات الأكثر أهمية ليتم الاحتفاظ بها للفترة المطلوبة”.

وقالت “فيسبوك” إنها بتطوير تقنية “مدى الصلاحية”، تقترب خطوة نحو جعل أجهزة الكمبيوتر تمتلك ذاكرة مثل ذاكرة الانسان. التي تحتفظ بشكل طبيعي بالمعلومات المهمة وليس كل تفصيلة تعرفها.

الامارات نيوز

2021/05/16
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