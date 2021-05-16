طبيبة تفجر مفاجأة حول تغير لون البيض بعد السلق





يتغير لون قشرة البيض الأحمر بعد سلقه،مما يثير قلق ربة المنزل. حيث تشعر ببعض الخوف من كونه قد يكون فاسد.

وبحسب “بوابة أخبار اليوم” ،كشفت الدكتورة شيرين علي زكي. رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، أن قشرة البيض تتكون بشكل أساسي من كربونات الكالسيوم البيضاء اللون.

وأضافت أنه إذا كانت الدجاجة تنتج بيض أحمر فإن الصبغة الطبيعية لهذا اللون تحدث قبل عدة ساعات من نزول البيضة.

وقالت الدكتورة : «هذه الطبقة ما زالت تتكون من كربونات الكالسيوم وهي قلوية الوسط. وعند إضافة الخل وهو حمض ضعيف تحدث إذابة للوسط القاعدي لقشرة البيض»

وأكدت أن التجارب أثبتت أن احتواء ماء السلق على 5% فقط من الخل يتسبب في حدوث تلك الظاهرة. وإذا تم فرك البيضة على الفور يتوحد اللون تقريبا عندما تجف.

كما أشارت إلى أنه يمكن وضع كمية أقل من الخل في ماء السلق لتقليل حدوث تلك الظاهرة الطبيعية.

وطمأنت بأن هذا البيض يعد صالح للاستهلاك الآدمي ولا تؤثر تلك الظاهرة على تركيب أو تكوين أو صلاحية البيضة.

الامارات نيوز