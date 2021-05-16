احذروا تسخين الخبز على الغاز.. قد يصيبكم بمرض قاتل





يقوم الكثير من الأشخاص بتسخين الخبز على الغاز بعد إخراجه من الثلاجة. لاستخدامه على مدار اليوم، دون الانتباه للأضرار الصحية الكبيرة التي يتسبب بها.

ماهي أضرار تسخين الخبز على الغاز؟

كشف الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم التغذية بجامعة عين شمس في مصر. في تصريح لـ«الوطن». أن الأضرار الصحية الناتجة عن تسخين العيش، تحدث نتيجة تعرضه للهب بشكل مباشر، عن طريق وضعه على شعلة البوتاجاز.

وأضاف بأنه يتسبب في حدوث تفاعل بتغير لون بعض أجزائه إلى لون بني غامق أو أسود. الأمر الذي يعني تكون مركب الأكريلاميد، الذي يتسبب بدوره في تكوين مواد سرطانية.

وأوضح أن الأكريلاميد، عبارة عن مركب كيميائي يظهر في أي وجبة غذائية. تحتوي على نشويات أو سكريات أو بروتينات، وتتعرض لدرجة حرارة مرتفعة سواء في الزيت أو عن طريق تعرضها للنار مباشرة. بدرجة لون من التحمير والتسخين تبدأ بالبني وصولا إلى اللون الأسود، وهو أخطر مراحلها.

وأكد بأن المواد الغذائية التي تحتوي على كربوهيدرات مثل العيش. تكون أكثر عرضة لتكوين مركب الأكريلاميد، وهي مادة سرطانية يظهر تأثيرها وأضرارها على الجسم على المدى البعيد.

وأشار إلى عدة أضرار يسببها الأكريلاميد، حيث تصيب الشخص بمرض السرطان. كما تتسبب عسر الهضم، وفقدان البروتين الموجود في الوجبات الغذائية. بالإضافة إلى إصابة الإنسان بالضعف نتيجة فقدان البروتينات.

الامارات نيوز