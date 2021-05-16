فوائد تدفعك لتناول البيض المسلوق يومياً





يعتبر البيض المسلوق أحد اشكال طهي البيض، وينصح الأطباء بتناوله بانتظام لاحتوائه على مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة والضرورية لبناء الجسم و نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

كما يعتبر البيض من الأطعمة المنخفضةبالسعرات الحرارية والدهون، لذا فهو لا يزيد من الوزن.

تعرف فيما يلي على فوائد البيض المسلوق وفقاً لتقرير أورده موقع البوابة:

الحفاظ على وزن الجسم

يعتبر البيض المسلوق من أهم المواد التي تساعدك في عدم كسب سعرات حرارية عالية، فهو صحي ومفيد وقليل السعرات الحرارية.

تنشيط وظائف الكبد

نظراً لغناه بمادة “الكولين” يساهم البيض المسلوق في الحفاظ على صحة الكبد، بالإضافة إلى المساهمة في تنشيطه للقيام بدوره.

زيادة القدرات العقلية

يساهم البيض المسلوق في تنشيط الذاكرة وتحسين نسبة التركيز، إذ أنه يؤثر على القوى العقلية، ولذلك ينصح به كوجبة فطار أساسية للأطفال.

تعزيز الجهاز المناعي

يحتوي البيض على فيتامين A وD وحمض الفوليك، وهي أهم العناصر التي تساهم في تعزيز الجهاز المناعي.

البيض المسلوق لتقوية العظام

يتواجد فيتامين D، بكثرة بالبيض المسلوق وهذا الفيتامين يلعب دوراً في بناء العظام، ويقلل من مخاطر الإصابة بالتهابات المفاصل وغيرها من الأمراض المرتبطة بالعظام

الامارات نيوز