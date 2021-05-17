شاهد.. مقطع فيديو لحفل رقص على أحد شواطئ الكويت في العيد يثير ضجة





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت مقطع فيديو لحفل راقص على أحد الشواطي في العيد الأمر الذي أثار موجة غضب واسعة.

وأظهر الفيديو المتداول مجموعة كبيرة من الشباب وهم يرقصون على انغام الموسيقة الصاخبة عند شاطئ بحر المارينا في الكويت.

وأثار المقطع استياء الكويتيين بمواقع التواصل وتساءل نشطاء عن دور وزارة الداخلية في منع هذه التجمعات، خاصة في ظلّ تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكتب مغرد قائلًا: “وين وزارة الداخلية عن هالتجمعات؟ لا تباعد و لا كمامات !”.

وسجلت الكويت في ثاني أيام عيد الفطر امس الجمعة، إصابة 763 حالة جديدة بالفيروس، ليصبح إجمالي عدد الحالات 290,006 حالة، في حین سجلت سبع حالات وفاة لیصبح مجموع حالات الوفاة 1681.

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