السعودية ستعلن إعفاء ديونها على السودان البالغة 4 مليار دولار





من المتوقع أن تعلن المملكة العربية السعودية في مؤتمر باريس لدعم الانتقال في السودان عن إعفاء ديونها على السودان البالغة حوالي (4) مليار دولار.

و بحسب (منصة العمل) كشف مصدر سوداني رفيع في كواليس مؤتمر باريس أن السعودية ستعلن خلال مؤتمر باريس إعفاء ديونها على السودان البالغة حوالي (4) مليار دولار ، و ستعلن عن تعهد باستثمار (3) مليار دولار في السودان.

و بدأت اليوم “الاثنين” بباريس فعاليات مؤتمر باريس لدعم الانتقال في السودان بمشاركة عدد من الدول العربية و الأفريقية.

باج نيوز