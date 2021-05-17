السودان في حاجة لجذب مشغلي الشبكات





أكد ممثل قطاع الاتصالات السوداني بالمؤتمر الاقتصادي لدعم التحول الديمقراطي بالسودان المنعقد بباريس إمكانية أن يلعب السودان دورا طليعيا في الكيبل البحري مشيراً إلي انه يتم عبرالسودان ربط كل الدول بالمحطات البحرية . وأشار لدى مخاطبته جلسة الاتصالات والتحول الرقمي (بحسب سونا) بمؤتمر باريس لدعم التحول الديمقراطي في السودان اليوم لحاجة السودان لجذب مشغلي الشبكات لتساهم عبر ربط الألياف لمقدمي الخدمات إلي جانب الحاجة لردم الفجوة الرقمية وتجسير الحواجز، مشيراً لوجود فرصة لتجاوز العقبات الماثلة، مؤكداً أن قطاع الاتصالات من القطاعات المحورية، ويعمل على ربط العالم متطلعاً أن يتم انجاز التطور المطلوب في هذا القطاع. ولفت إلى وجود الأعداد الكبيرة من خريجي الجامعات من القطاع الفني إلى جانب وجود حوالي تسعة ملايين شخص يحتاجون لخدمات هذا القطاع علاوة على أهميته في إنجاز جميع المشاريع بمختلف إختصاصاتها التي لا يمكن أن تنجز دون تدخل قطاع الاتصالات. وأشار إلى وجود موارد بشرية رائدة في هذا القطاع وشباب يتمتعون بالموهبة في مجال البرمجة و متمكنون يمكن أن يساهموا في تحقيق النمو المرتقب داعياً إلى تفعيل هذا المجال والتغلب على العقبات مذكراً بأن السودان يأتي ضمن خمسين دولة لديها الفرص للنجاح في هذا المجال و أن الفرص مازالت موجودة ويمكن إستغلالها.

الخرطوم (كوش نيوز)