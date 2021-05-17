قصر العمرة والصلاة في المسجد الحرام على 3 فئات فقط.. والكشف عن تعديل جديد بشأن فترة إصدار التصاريح





كشفت مصادر، اليوم الاثنين، عن قصر أداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام على ثلاثة فئات فقط، هي “محصّن” و”محصّن جرعة أولى”، و”محصّن متعافي”. وأكدت المصادر (بحسب عكاظ) على أن “وزارة الحج والعمرة ستواصل بالعمل طوال الفترات والمراحل القادمة وفق الضوابط التي أعلنتها وتم تطبيقها مطلع شهر رمضان الماضي”. إجراءات ما قبل رمضان وأضافت: أنه “لن تتم العودة إلى إجراءات ما قبل رمضان حين كان يُكتفى بخلو المستفيدين من تطبيق (اعتمرنا) من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لحجز التصاريح”. وأشارت المصادر، إلى أن الوزارة أتاحت في الفترة الحالية إمكانية إصدار تصريح العمرة مرة واحدة في الشهر لكل مستفيد من تطبيقي “اعتمرنا” و”توكلنا”، رجحت إمكانية تعديل الفترة لتصبح بعد 15 يومًا من تاريخ آخر تصريح.

الخرطوم (كوش نيوز)