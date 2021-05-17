اجتماع ثلاثي مغلق بين البرهان وحمدوك وماكرون





تعهد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك ،على توحيد الرؤى والعمل معاَ لإنجاح الفترة الإنتقالية وتحقيق أهداف الثورة السودانية. وأمنا خلال الاجتماع ثلاثي مغلق بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،بقصر الإليزيه الاثنين على المضي قدماََ والعمل سوياََ لمجابهة تحديات الفترة الإنتقالية. وأكدا على الدور الكبير الذي يضطلع به الرئيس ماكرون ومواقفه الداعمة للسودان معبرين عن شكرهم وتقديرهم لفرنسا حكومة وشعباً لتنظيمها لهذا المؤتمر الذي يمثل نقطة تحول كبيرة في دفع عجلة الاقتصاد وعودة السودان للمحافل الدولية. من جانبه وجه الرئيس الفرنسي المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية في بلاده لدعم السودان والوقوف بجانبه مؤكدا على تقديم كل ما من شأنه إنجاح الفترة الانتقالية.

الخرطوم كوش نيوز