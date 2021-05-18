تعديل التقويم الدراسي لمدارس الأساس بكسلا





اصدر مدير عام وزارة التربية والتوجيه بولاية كسلا المكلف الاستاذ احمد حسن محمد فضل القرار الاداري رقم(29) لسنة 2021 والذي تقرر بموجبه تعديل التقويم الدراسي لمدارس مرحلة الاساس بالولاية ليبدأ الامتحان النهائي للصفوف من الاول وحتي السابع يوم السبت الثاني والعشرين من الشهر الجاري وحتي الخميس السابع والعشرين من ذات الشهر علي ان يبدأ استخراج النتيجة من يوم الخميس السابع والعشرين .من مايو وحتي الاثنين الحادي والثلاثين من نفس الشهر.

وتقرر ان تبدا امتحانات شهادة الاساس لتلاميذ الصف الثامن يوم السبت الخامس من يوليو وتنتهي يوم الاحد الثالث عشر من الشهر نفسه علي ان تفتح.المدارس للعام الدراسي الجديد 2021 ــ 2022 يوم الاحد الخامس من سبتمبر المقبل

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