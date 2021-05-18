بدء الامتحانات النهائية للصف السادس بولاية الخرطوم يوم الأحد





أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم عن انطلاق الامتحانات النهائية الموحدة، لتلاميذ الصف السادس يوم الأحد المقبل. ويمثل هذا الامتحان نهاية المرحلة الابتدائية، والانتقال للمرحلة المتوسطة التي أعيدت بعد سنوات طويلة. وقال مدير الإدارة العامة للتعليم الأساسي بالولاية حمزة الفحل إن الامتحانات وُضعت وفق المعايير العلمية المتعارف عليها، مع مراعاة الظروف التي مر بها العام الدراسي من تأخر في توفر الكتاب الخاصة لبعض المدارس الخاصة.

وأكد الفحل بحسب صحيفة الحداثة، أن الوزارة أعدت أوراق الأسئلة للأربع مواد الأساسية من الامتحانات وهي: (اللغة العربية، الرياضيات، التربية الإسلامية واللغة الانجليزية)، على أن تحضر الإدارات التعليمية بالمحليات والقطاعات المواد الفرعية، وهي (الجغرافيا، التاريخ، العلوم، وتكنولوجيا الاتصال)، وذلك بحسب موقف كل محلية أو القطاع التعليمي داخل المحلية. وأوضح أن إدارته سلمت المحليات أوراق الامتحانات للشروع في الترتيبات اللازمة، مؤكداً أن عدد التلاميذ الجالسين لهذه الامتحالنات في القطاع الحكومي (102.799) تلميذاً وتلميذة.

الخرطوم (كوش نيوز)