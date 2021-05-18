بدء لقاء حمدوك بممثلي كبريات الشركات الفرنسية والعالمية





بدأت بالعاصمة الفرنسية باريس صباح اليوم فعاليات لقاء السيد رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك مع 15 شركة من كبريات الشركات الفرنسية والعالمية وذلك على هامش مؤتمر باريس الذي انعقد امس بهدف دعم الانتقال الديمقراطي في السودان.

وسيتناول اللقاء الاستثمار في السودان خاصة بعد نجاح جلسة اعفاء الديون امس الذي فتح الباب واسعا لولوج السودان الى منظومة المال الدولية.

وقال السيد عمر قمر الدين مستشار رئيس الوزراء للشراكات الدولية إنه سيعقب هذا اللقاء ظهر اليوم انعقاد مؤتمر الدول الافريقية جنوب الصحراء بمشاركة ٢٨ دولة ثم في السادسة من مساء اليوم تبدأ بمعهد العالم العربي بباريس فعاليات اصوات من السودان بمشاركة عشرة من شباب وشابات الثورة السودانية يمثلون مختلف انحاء البلاد يقدمون الثورة السودانية للمجتمع الفرنسي بحضور الرئيس الفرنسي ماكرون.

سونا