معدل التضخم يسجل 363% لشهر أبريل





سجل معدل التضخم 363.14% لشهر ابريل الماضي مقارنة بمعدل 341.78% لشهر مارس الماضي، بارتفاع 21.36 نقطة. وأوضحت مذكرة الجهاز المركزي للإحصاء حول التضخم لشهر ابريل 2021 بحسب (سونا)، ان معدل التضخم سجل استقرارا لمجموعة الأغذية والمشروبات حيث بلغ 253.18% لشهر ابريل مقارنة بمعدل 253.05% كما سجل المعدل الأساسي بدون مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفاعا لشهر ابريل حيث بلغ 526.88% وذلك مقابل 469.83% لشهر مارس الماضي. واشارت المذكرة أن معدل التضخم للسلع المستوردة في سلة المستهلك سجل انخفاضاً ويعود ذلك لانخفاض بعض أسعار الفواكه المستوردة حيث سجل 234.48% لشهرابريل مقارنة بمعدل 243.08% لشهر مارس. وسجل معدل التضخم للمناطق الحضرية 332.89% لشهر ابريل مقارنة بمعدل 314.68% لشهر مارس فيما سجل معدل التضخم للمناطق الريفية 387.93% لشهر ابريل مقارنة بمعدل 362.78% لشهر مارس.

الخرطوم (كوش نيوز)