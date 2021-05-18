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حمدوك : نسعى لشراكات و استثمارات تفتح فرص واعدة للجميع
قال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إن السودان يقدم فرصاً استثمارية عظيمة في عدد من المجالات .
جاء ذلك في فاتحة اللقاء الذي انعقد صباح اليوم “الثلاثاء” بمقر اتحاد الشركات الفرنسية (ميديف) بحضور عدد من الوزراء و المسؤولين و سفيرة فرنسا لدى السودان إضافة إلى أكثر من خمسة عشر شركة و مؤسسة فرنسية و عالمية.
و أكد حمدوك على أن السودان غني بالموارد و بما يكفي لابتدار شراكات و فتح فرص لحلفاء محليين و دوليين للاستثمار فيها ، و أضاف ” نتحدث عن خطط جادة و نسعى لذلك فنحن الآن في وضع أفضل من ذي قبل للبحث عن ذلك”.
و شدد حمدوك على أن السودان يسعى للشراكات و الاستثمارات التي تفتح فرصاً واعدة للجميع مشيراً إلى أن الموقع المتميز للسودان و مجاورة سبع دول له ، عدد منها مغلق يعطيه قيمة إضافية .
باج نيوز