نظافة الخرطوم : خطة لمعالجة المنطقة المحيطة بمحطة الرميلة





التقى د.الصادق الزين مدير عام هيئة نظافة الخرطوم بقاعة اجتماعات الهيئة الثلاثاء بمدير هيئة نظافة محلية الخرطوم حيث تم مناقشة كيفية معالجة المنطقة المحيطة بالمحطة الوسيطة بالرميلة عبر اتخاذ حزمة من القرارات الملزمة بتحريك الاليات لعمل ترس يمنع من ولوج المنطقة. يذكر انه تم اصدار قرار سابق بتكوين لجنة عاجلة معنية بتحضير تقريرمتكامل يشمل المساحة التقريبية للمنطقة والكمية المطلوب معالجتها. أكد عمرعثمان مديرهيئة النظافة بمحلية الخرطوم على ذات الأمر حيث وجه بالتشديد فى محاسبة المخالفين عبر التفريغ خارج اسوار المحطة وان هيئة نظافة محلية الخرطوم لن تدخر جهدا لانفاذ كافة الموجهات التى من شانها الحافظة على النظافة والبيئة وقال الطيب محمد ابراهيم مديرالادارة العامة للعمليات بحسب ( سونا) ان التراكم حدث نتيجة لمخالفات سابقة كثيرة وان اخطاء صاحبت ذلك الامر واشار الى ضرورة تفعيل دور الرقابة الميدانية على المخالفين .

الخرطوم ( كوش نيوز)