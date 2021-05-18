بعد مشاركته في مؤتمر باريس .. البرهان يعود للبلاد





وصل البلاد صباح اليوم رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان عائداً من فرنسا بعد زيارة استغرقت يومين .

و كان البرهان قد شارك في مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان بجانب رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك و وزيرة الخارجية دكتورة مريم الصادق المهدي .

فيما شكر البرهان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لتنظيمه المؤتمر ، و قال في تغريدة على حسابه بتويتر الثلاثاء : ” شكرا فرنسا شكرا ايمانويل ماكرون على إقامة المؤتمر الاقتصادي لدعم السودان، الذي شكل معالم وانطلاقة السودان الجديد، سودان ثورة ديسمبر المجيدة شكرا لكل الأصدقاء والشركاء الدوليين”.

باج نيوز