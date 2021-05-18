مصرف الادخار يدشن مشروع ثمرات بولاية البحر الأحمر





يدشن مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية غدا مركز الدعم الفني الرئيسي لبرنامج دعم الأسر السودانية ( ثمرات) بولاية البحر الأحمر.

وقال الأستاذ أحمد إبراهيم بحر مدير إدارة الدفع والخدمات الإلكترونية بمصرف الادخار والتنمية الاجتماعية أن المصرف أصدر حتى الآن 700 ألف بطاقة خاصة ببرنامج ثمرات بالإضافة إلي الاستفادة من ٤٣٠ الف بطاقة أصدرها المصرف لدعم الأسر خلال فترة الحجر الصحي لجائحة كورونا، وأضاف بحر أن والي البحر الأحمر سيشهد يوم غد الأربعاء إنطلاقة العمل بمركز الدعم الفني الرئيسي بحاضرة ولاية البحر الأحمر بورتسودان . مبينا أن المركز يقدم الدعم الفني المتمثل في تغذية البطاقات بالمبلغ المالي المحدد وإستعادة الرقم السري ومعالجة البطاقات المفقودة والتالفة بجانب تدريب العاملين في مراكز التسجيل و تسليم البطاقات.

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