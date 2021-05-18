هيئة إدارة الشرطة تبحث تداعيات استشهاد منسوبي الشرطة بالردوم





رأس الفريق أول شرطة حقوقي/عزالدين الشيخ علي منصور وزير الداخلية الإجتماع الطارئ لهيئة إدارة الشرطة بحضور الفريق أول شرطة حقوقي/خالد مهدي إبراهيم المدير العام لقوات الشرطة والفريق شرطة حقوقي / الصادق علي إبراهيم نائب المدير العام المفتش العام وناقش الإجتماع تداعيات إستشهاد منسوبي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحمية الردوم بولاية جنوب دارفور في خواتيم الأسبوع الماضي

وقال الفريق شرطة حقوقي/رزين سليمان مصطفي رئيس هيئة التوجيه والخدمات في تصريحات صحفية أن هيئة إدارة الشرطة دعت لإجتماع طارئ لبحث تداعيات إستشهاد نفرعزيزمن منسوبي قوات الشرطة أبطال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أثر تعرضهم لكمين غادر بمحمية الردوم حيث إستمع الإجتماع إلي تقريرمفصل عن الأحداث بالمنطقة وإجراءات إخلاء الشهداء والجرحى عبر الطيران وخطوات علاج المصابين بجانب التعزيزات التي تم الدفع بها إلي المنطقة لإسناد الحملة الإستباقية التي تهدف إلي إفشال الموسم الزراعي لعصابات وتجار المخدرات والسموم وذلك بضبط بذور نبات القنب بجانب قطع الإمداد عن المزارعين والمتفلتين الذين يمتهنون هذا النوع من النشاط غير المشروع . وكشف الفريق رزين عن إتخاذ هيئة الإدارة حزمة من التدابير والإجراءات الميدانية والإدارية التي تصب في تعزيز قدرات قوات الشرطة لتمكينها من إنفاذ عملياتها بالكفاءة المطلوبة. وأضاف أن الإجتماع ترحم علي شهداء الوطن والواجب وبعثت هيئة إدارة الشرطة بتعازيها ومواساتها لأسر وذوي الشهداء. وجدد رئيس هيئة التوجيه والخدمات التأكيد علي أن إستشهاد ابطال الردوم لن يثني قوات الشرطة عن ممارسة واجباتها الوطنية في حماية وتأمين المواطن بكل بقاع الوطن من كافة الجرائم والمظاهر السالبة وأن مكافحة ودحر عصابات المخدرات تأتي في صدارة قائمة أوليات قوات الشرطة حماية للعقول وإنفاذا للقانون.

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