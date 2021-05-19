حرب بلوكات تشعل الأزمة مجددًا .. الصراع يشتعل بين مها أحمد وكرارة والسقا





حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الأيام الماضية، بسبب الفنانة مها أحمد، التي خرجت عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، وروت فيها موقف حدث لها مع الفنانين أحمد السقا، وأمير كرارة، وأسدل الستار على الأزمة، بمنشور «للسقا» أبدى فيه تسامحه مع «مها»، وكذلك «كرارة» أيضًا، إلا أن الأزمة تجدّدت بحرب «بلوكات» على السوشيال ميديا بينهم.

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ونرصد فيما يلي، تفاصيل الأزمة بين مها أحمد وأمير كرارة وأحمد السقا:

مها تهاجم السقا وكرارة:

بداية الأزمة جاءت من منشور الفنانة مها أحمد، عبر موقع التواصل فيس بوك، والتي كتبت فيه: «عوضي على الله دي الجملة اللي دايما بقولها لما اتصدم في أشخاص، الحكاية يا سادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوتة لسه ألف باء تمثيل، واديتهم على قفاهم وركبت عليهم، إلى أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل، وهما راضيين رغم إن طول عمرهم مبيعملوش كده مع أي زميلة لهم أقربها أنا».

وتابعت: «النجم الأولاني بيني وبينه عيش وملح وزمالة، رشحت في مسلسل بطولته وكان بيقنعني بدور، ولما وافقت بعتولي دور تاني معرفوش دور متعملوش واحدة مبتدئة، المفروض إنه عارف قيمتي الفنية وعارف إني إضافة له، اتهرب مني وموقفش جنبي وباعني، رغم إن الكل عارف إني زي أخته (ندل)، أما التاني كان في بداياته يتمنى يسلم عليا ويقولي يا أستاذة، نزلت من نفسي وقلتله مش هنشتغل مع بعض ما هي الحوجة مرة، رد وقالي الدور بينادي صاحبه، طبعا محكلكوش قد ايه ندمت نفسي وعشت أسود أيام حياتي عياط واكتئاب، وقلت عوضي عليك يارب».

وأضافت: «تمر الأيام والاتنين يعلو ويتجمعوا مع بعض فمسلسل واحد (على عينهم طبعا) ويمثلوا وحش قوي، تمثيل الكفار وطلعوا كمان مبيقروش اللي بيمثلوه، وربنا يركب عليهم بنوتة سنة أولى تمثيل وخبره ويتحول المسلسل والدعايه الدراما كامله لصالحها وهما (مخدماتية للأستاذة)، يمهل ولا يهمل ابدأوا من جديد يا أوفر تمثيل ياللي مبتقروش يا كمبارس جنب النجمة، نصيحة بلاش تتشطروا على اللي كان بينكم وبينهم عيش وملح بلاش تتشطروا على أساتذتكوا، (عوضنا على الله).. يارب متحوجنا لحد حتى ولو كان أقرب الناس لينا».

والدة السقا تهاجم مها أحمد:

وجهت نادية السقا، والدة الفنان أحمد السقا رسالة غامضة، رجح البعض إنها تشير فيها إلى الفنانة مها أحمد، بعد منشور الأخيرة، والذي تحدثت فيه عن تعرضها للخذلان من نجمين بالوسط الفني، ورأى البعض بأنها تقصد كلا من أحمد السقا وأمير كرارة.

وكتبت نادية السقا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وقالت: “على الأصل دور، كومبارس فاشلة تتطاول وتسب فنانين كبار وتعلق فشلها عليهم، تبحث عن الشهرة بطريقة بذيئة مهما حاولتي يا كومبارس، ليس لك مكان بين الفنانين المحترمين، وإن طلع العيب من أهل العيب ما يبقاش عيب”.

شقيقة السقا ترد على مها أحمد:

ردّت فاطمة السقا، شقيقة الفنان أحمد السقا، على منشورالفنانة مها أحمد التي تحدثت فيه عن تعرضها للخذلان من نجمين بالوسط الفني، والذي رجح الكثير أنها تشير إلى كلا من أحمد السقا وأمير كرارة، معبرة عن استيائها الشديد من حديثها.

وكتبت فاطمة السقا، منشورًا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وقالت: ” ‎ابهرتينى يا مها بأخلاقك العالية.. وبأنك افتكرتى العيش والملح اللى كلتيه فى البيت بتاع الفنان اللى مش عارفة تقولى اسمه بس عرفتى تقولى عليه “ندل” اللى هو أحمد السقا”.

وتابعت: “أنا بقولك قدام الناس قطع لسان أى حد يقول عليه كده لأنه راجل اكرمك ووقف جنبك أنتى ومجدى بدل المرة الف، وأمير كرارة بردو راجل جدع ومحترم للى ما يعرفهوش فى البوست بتاعك ده.. معرفش إيه الفرص اللى كانت عندك اللى كان يتمنى يشتغل معاكى فيها زمان بس هو أى حد يتمنى يشتغل معاه دلوقتى أكيد.. وكلمة الدور بينادى صاحبه دى بتاعة أفلام.. ما بتتقالش فى الحقيقة، كفايا دراما وتشويه للناس”.

وأضافت: “وبعدين هما كممثلين مش مطالبين يقفو جنبك ولا يجيبولك أدوار على فكرة.. دى رؤية مخرج وناس بتوع كاستنج.. الحقيقة أنا مش عارفة أنتى عايزة إيه.. أنا مش شايفة بعد العشرة الطويلة اللى أنتى قولتى عليها غير كمية الحقد والسواد والشماتة اللى كانو متداريين ورا ابتسامة كدابة .. معرفش أنتى إزاى كنتى بتدخلى بيوتنا الصراحة وأنتى ست وحشة كده.. ونسيت أقولك السب والتطاول ده بيدل على الأصل.. وإحنا بقى ولاد ناس مع أننا عندنا كلام كتير أوى يتقال”.

مها أحمد تكشف عن خلافها مع السقا

كشفت الفنانة مها أحمد تفاصيل خلافاتها مع صديقها الفنان أحمد السقا، وذلك بعد المنشور الذي كتبته على حسابها الشخصي بـ”فيس بوك”، وأحدث جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إيقاف التعامل مع محمد سامي مخرج مسلسل “نسل الأغراب”.

وقالت مها أحمد في بث مباشر على حسابها الشخصي بـ”فيس بوك”: “لجأت لصديق ليا كان زميلي وزميل جوزي.. وكان بيروح عند جوزي في بيته وأهل جوزي كانوا فاتحين ذراعيهم ليه والعكس.. مش عيب أني أتكلم معاه وأعيط وأقوله أني حزينة بسبب قعدتي في البيت.. قولت لمجدي أنا هكلم زمايلنا اللي هما نجوم وقوليلهم أني عايزة اشتغل.. قالي متعمليش كده عشان متقلليش من نفسك.. معملتش بكلام مجدي وكلمته وعيطت.. وابتديت ادخل في مرحلة اكتئاب لأني عايزة اشتغل.. بعد يومين لقيته بيكلمني يقولي في دور حلو اوي”.

رد السقا وكرارة على مها أحمد

خرج الفنان أحمد السقا عن صمته وكتب رد عبر صفحته على موقع فيس بوك على الفنانة مها أحمد: العشرة بتحكم الواحد..و العيش والملح عقد..وعفا الله عن ما سلف يا اختى العزيزة(مها).

نشر أمير كرارة تعليقا جديدًا على أزمته مع الفنانة مها أحمد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وقال أمير كرارة : “مها أحمد أختنا ومجدي كامل أخونا وحبيبنا وفنانين مصر دايمًا في ضهر بعض”.

وعلق الفنان أمير كرارة، على هجوم الفنانة مها أحمد ضده هو والفنان أحمد السقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب أمير كرارة “مها أختي ومجدي أخويا وأنا، والله ولا زعلان ولا أي حاجة، عشان فعلا الموقف دا محصلش.. وبردو مش زعلان منها دي حبيبتي ومجدي حبيبي وأخونا”.

الأزمة تتصاعد بـ البلوكات

تبين بمراجعة الحساب الرسمي للفنان أحمد السقا على تطبيق انستجرام، إنه قام بعمل حظر «بلوك» للفنانة مها أحمد، وزوجها الفنان مجدي كامل، على الرغم من أن الأخير لم يدخل على خط الخلاف والتزم الصمت.

وبتتبع الحساب الرسمي للفنان أمير كرارة، عبر تطبيق انستجرام، نجد إنه لا يتواجد في قائمة المتابعون أي من الفنانين «مجدي كامل، ومها أحمد» أي أنه قام بحظرهما، وعمل بلوك لهما، رغم منشوره الأخير.

صحيفة صدى البلد