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الدولار يسجل رقما قياسيا في السوق السوداء السودانية
سجل الدولار الأمريكي يوم الأربعاء سعراً قياسياً أمام الجنيه السوداني في السوق السوداء، الجنيه السوداني يشهد هبوطاً مستمراً بسبب الأزمة المالية التي تعيشها البلاد منذ أكثر من سنتين، وذلك رغم النظام الذي أطلقته الحكومة الإنتقالية في فيراير من العام الجاري، وهو نظام السعر الموحد .
يوم الأربعاء 19 مايو 2021 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 415.00 جنيهاً .
الخرطوم (كوش نيوز)
تعليق واحد
الدولار سوف يواصل الصعود بطريقة مخيفة للاسف الشديد , وسوف يتخطى الالف جنيه خلال الثلاثة اشهر القادمة , لانه ليس هنالك اي خطة اسعافية واااضحة وكل الموجودين على رؤؤوس هذه الوظائف الحساسة لمعالجة الازمة الاقتصادية غير كفاءات بل غير قادرين حتى على اتخاذ قرار واحد واضح ,,كلها تخبطات عشوائية ,, الله يعينك ايها المواطن المسكين الفقير
لله درك يابلد