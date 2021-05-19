رسميا السودان خارج قائمة الدول الراعية للإرهاب





أكملت الولايات المتحدة استبعاد السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ونشرت الوثيقة، اليوم الأربعاء، من قبل وزارة الخزانة الأمريكية لتفتح الباب أمام كافة التعاملات البنكية و المالية. وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن القرار يكمل الإجراء الذي بدأته وزارة الخارجية في ديسمبر من العام الماضي لإزالة القيود المفروضة على السودان فيما يتعلق بدعم الإرهاب على مستوى الدولة. ووفقا للبيان( بحسب سونا) فإن القرار الرسمي لوزارة الخزانة يرفع كافة القيود المفروضة على المعاملات المالية مع السودان، ويسمح بالتوريد دون عوائق للمنتجات الزراعية والأدوية والمعدات الطبية. وستدخل الوثيقة حيز التنفيذ رسميا يوم 20 مايو بعد نشرها في السجل الفيدرالي. وكانت الولايات المتحدة قد ضمت السودان إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب في عام 1993، و تبع ذلك عقوبات وقيود على الصادرات من و إلى السودان لن تستثني إلا الصمغ العربي و المعلومات. وفي أكتوبر 2020 عقب الإطاحة بنظام الإنقاذ و عقب ثورة شعبية سلمية، خلصت الإدارة الأمريكية السابقة إلى أن السودان لم يقدم دعمًا للإرهابيين خلال الأشهر الستة الماضية، وتلقت تأكيدات من الحكومة السودانية بأنها لن تساعد الأنشطة الإرهابية الدولية في المستقبل.

الخرطوم (كوش نيوز)